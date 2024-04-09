تنبيه من الأوقاف بشأن ساحات العيد وإعلان أسماء الخطباء في المساجد الكبرى

نبهت وزارة الأوقاف على أن ساحات صلاة العيد في حكم المسجد يجب الالتزام فيها بجميع آدابه وعلى جميع أئمة المساجد التنبيه على ذلك في درس العصر اليوم.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف أسماء خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات والمساجد الكبرى، وهم..

1. د/ مصطفى عبدالسلام محمد - إمام وخطيب - مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)

2. الشيخ/ أحمد سعد محيسن - إمام وخطيب - مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)

3. د/ على الله شحاته الجمال - إمام وخطيب - السيدة نفيسة (رضي الله عنها)

4. الشيخ/ يسري محمود عزام - إمام وخطيب - سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)

5. الشيخ/ محمود الأبيدي - إمام وخطيب - الجامع- مدينتي – القاهرة الجديدة

6. الشيخ/ أحمد سلامة النجار - إمام وخطيب - الصديق- شيراتون - القاهرة

7. د/ نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - ساحة مركز شباب سجين الكوم - الغربية

8. د/ السيد مسعد السيد - مدير مديرية أوقاف الجيزة - ساحة مصطفى محمود-الجيزة

9. د/ رمضان عبد الرازق - عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف - ساحة مسجد دريم – أكتوبر - الجيزة

10. د/ عاصم محمود قبيصي - مدير مديرية أوقاف المنوفية - مسجد الرؤوف الرحيم- المنوفية

11. الشيخ/ إبراهيم علي شبل - إمام وخطيب - ساحة مسجد الأحمدي- طنطا

12. الشيخ/صفوت فاروق أبو السعود - مدير مديرية أوقاف القليوبية - ساحة مسجد ناصر- القليوبية

13. الشيخ/ محمد محمود أبو حطب - مدير مديرية أوقاف البحيرة - ساحة مسجد التوبة - دمنهور

14. الشيخ/ سلامة محمود عبدالرازق - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية - مسجد الإمام البوصيري- الإسكندرية

15. الشيخ/ عطا محمد بسيوني - مدير مديرية أوقاف

كفر الشيخ - ساحة سيتي كلوب- كفر الشيخ

16. د/ محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية - مسجد الفتح- الشرقية

17. د/ صفوت نظير المرسي - مدير مديرية أوقاف الدقهلية - ساحة مسجد النصر- الدقهلية

18. الشيخ/ محمد عبدالفتاح سلامة - مدير مديرية أوقاف دمياط - ساحة ميدان الساحة-دمياط

19. الشيخ/ ماجد راضي فرج - مدير مديرية أوقاف السويس - مسجد بدر- بور توفيق- السويس

20. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد - مدير مديرية أوقاف بور سعيد - ساحة المعمورة- شارع عاطف السادات-

بور سعيد

21. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - مسجد السبيل – غرب العريش – شمال سيناء

22. د/ عبدالرحمن نصر نصار - مدير مديرية أوقاف بني سويف - عمر بن عبدالعزيز- بني سويف

23. د/ محمود طه الشيمي - مدير مديرية أوقاف الفيوم - ساحة مسجد ناصر الكبير- الفيوم

24. د/ حسانين عبد الحكم - مدير مديرية أوقاف المنيا - ساحة الثانوية العسكرية- المنيا

25. د/ محمود سعد جاهين - مدير مديرية أوقاف أسيوط - ساحة أرض الملاعب- أسيوط

26. د/ محمد حسني عبدالرحيم حماد - مدير مديرية أوقاف سوهاج - علي بن أبي طالب(الشرطة)- سوهاج

27. الشيخ/ حنفي محمود دياب - مدير مديرية أوقاف أسوان - ساحة بدر الطابية- أسوان

28. د/ مختار عيسى دياب - مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد - ساحة 30يونيو- الوادي الجديد

29. د / أشرف فهمي - مدير عام التدريب - مسجد سيدي شبل – المنوفية

30. د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - ساحة مركز شباب مدينة طوخ- القليوبية

31. د / خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - مسجد جالريا – التجمع الخامس - القاهرة

32. د/ عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - ساحة السلام – رماده – قليوب- القليوبية

33. الشيخ / محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - ساحة البيت الكبير – المنصورة – الدقهلية

34. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الإمام علي بن أبي طالب– العمرانية – الجيزة

35. د/ رمضان عفيفي - مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مركز شباب إمياي - القليوبية

36. الشيخ / خالد أبو القاسم - مدير مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - مسجد أبو بكر الصديق – مدينة نجع حمادي - قنا

37. الشيخ / محمد رفاعي كساب - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز قليوب – القليوبية

38. الشيخ / محمد ملكه - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد -

مسجد النور المكي – دمنهور – البحيرة

39. الشيخ / أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - مسجد عمارة الكبير – حوش عيسى – البحيرة

40. الشيخ / مكاوي حسين - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - ساحة مركز شباب المناحريت – ديرب نجم - الشرقية

41. الشيخ / حماده محمد العنتبلي - عضو الإدارة العامة لشئون المساجد - ساحة مركز شباب الصرادوسي- دسوق – كفر الشيخ

42. الشيخ / عبد الله السيد رحيم - عضو الإدارة العامة للإرشاد - المغفرة – مشروع ابني بيتك – مدينة بدر – القاهرة

43. د/ ياسر مغاوري - إمام وخطيب - الفتح- رمسيس - القاهرة

44. الشيخ/ محمد منصور هبالة - إمام وخطيب - المهند- القاهرة الجديدة

45. الشيخ / محمد الكومي - إمام وخطيب - الرحمن (الأحمر) – الرحاب - القاهرة

46. الشيخ / عبد المنعم دويدار - إمام وخطيب - شوقي المتيني – الرحاب - القاهرة

47. الشيخ/ محمد محمود سيد - إمام وخطيب - فاطمة الزهراء- مدينة نصر - القاهرة

48. الشيخ/ بشرى عبدالقادر محمد - مدير إدارة العبور - مسجد المجمع الإسلامي- العبور -القليوبية

49. الشيخ/ خالد مرسي - مدير إدارة طوخ - مسجد زعزع- طوخ -القليوبية

50. الشيخ/ فايق محمدي أحمد - إمام وخطيب - ساحة مسجد الاستقامة - ميدان الجيزة

51. الشيخ/ محمود عطية عبد الحافظ - إمام وخطيب - ساحة مسجد الحصري-الجيزة

52. الشيخ/ عيد رمضان محمد - إمام وخطيب - مسجد المغفرة-الجيزة

53. الشيخ/ علي حامد محمود سليمان - إمام وخطيب - ساحة المسجد الكبير - مطروح

54. الشيخ/ مصباح محمد شكري - إمام وخطيب - الدوحة- الإسماعيلية

55. الشيخ/ محمود صلاح مصطفى - إمام وخطيب - ساحة استاد الطور الرياضي- جنوب سيناء

56. الشيخ/ حجازي محمد فارس - إمام وخطيب - ساحة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي- قنا

57. الشيخ/ حسام الدين عبدالمنعم - إمام وخطيب - الميناء الكبير- البحر الأحمر