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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمن القاهرة يكشف وقائع سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد تم ضبط ( عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقتين - سلاح أبيض) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ولا يحملان ثمة تراخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية ، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك وإعترفا بإرتكاب (4)  وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".

وضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر القفل بإستخدام دراجة نارية مركبة "توك توك" وإعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" .

وايضاً ضبط (عاطل وميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ومُبلغ بسرقتها" ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وإعترفا بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

وكذا ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة ( 5 أجهزة تنفس أوكسجين - جهاز لاب توب - مبلغ مالى) من داخل شركة أجهزة طبية كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الكالون" وأقرا بتصرفهما فى (جهاز لاب توب – جهاز تنفس) بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقابل مبلغ مالى وتم ضبطه.

كما تم ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة (مبلغ مالى) من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلع المالى المسروق – 3 هاتف محمول - سماعة إبر بودز) بمحل سكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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