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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدخال 36 مصابا فلسطينيا و247 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

صدى البلد

دخل عبر ميناء رفح البري اليوم /الثلاثاء/، 36 مصابا و 34 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية.


صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 300 شخص يحملون إقامات و320 أخرين يحملون جوازات سفر مصرية، و140 يحملون جوازات سفر أجنبية.


وفي المقابل ، قال المصدر إنه تم إدخال 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 93 شاحنة من ميناء رفح البري (35 شاحنة مساعدات، 4 شاحنات غاز، و 54 شاحنة قطاع خاص)، و154 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة (145 شاحنة مساعدات، و9 شاحنات قطاع خاص) .

ميناء رفح غزة ميناء رفح البري

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