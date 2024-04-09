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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

صدى البلد

قدمت نورهان عادل تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

وجاءت الأسعار بدون مصنعية، مع العلم أنها تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب.

وسجّل سعر  جرام الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا 3662.75 جنيه للبيع و3628.5 جنيه للشراء، بحيث هبطت الأسعار  5.75 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأعلى فئة  3205 جنيهات للبيع و3175 جنيها للشراء، بتراجع 5 جنيهات.

ووصل سعر الجرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2747.25 جنيه للبيع و2721.5 جنيه للشراء، وبذلك يكون العيار تراجع حوالى 4.25 جنيه.

لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو.

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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