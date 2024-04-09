أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس اليوم، حذرت الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وقالت إن هناك فرصا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

كما سنشهد نشاطا للرياح على جميع الأنحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الشعور ببرودة الطقس، خاصة في فترات المساء.

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