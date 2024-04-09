عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تكليف جميع الاجانب - عدا حاملى بطاقات الاقامة - بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الاقامة، بالتوجه إلى الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية، لتسجيل بياناتهم وإستخراج بطاقات صالحة لهم.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.

كما نبهت على أنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.