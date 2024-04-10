تسعيرة الخيل بالعربية والإنجليزية.. استنفار أمني بالمنطقة الأثرية لاستقبال احتفالات عيد الفطر

شهدت المنطقة الأثرية و الأهرامات حالة من الاستنفار الأمني الشديد لتأمين كافة الوافدين إليها سواء من الأجانب أو المصريين خلال احتفالات عيد الفطر.

وتعتمد خطة التأمين على تشديد التأمين للمنطقة بالكامل واجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات امنية وايضا تفتيش الزائرين لسفح الاهرامات او المنطقة الاثرية او فندق مينا هاوس .

وانتشرت منذ الساعات الاولي منذ صباح اليوم قوات شرطة تأمين المنطقة الاثرية لتأمين الوفود القادمة لزيارة الاهرامات وابو الهول والتجول بالمنطقة الاثرية من المصريين والاجانب، ونفذت قوات التامين الخطة الامنية باتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الاثرية بالكامل .

واشارت مصادر امنية ان عملية التأمين لا تقتصر علي الطرق المؤدية او البوابات الخارجية فتنتشر ايضا قوات من شرطة السياحة والاثار بداخل المنطقة الاثرية حرصا علي سلامة الزائرين ومنعهم من تسلق اماكن خطرة وايضا مراقبة اداء "الخيالة" للالتزام بـ "تسعيرة الخيل والجمال والكارتة" طبقا لما وضعته محافظة الجيزة حيث انه يتم تحرير محاضر للمخالفين منهم ، واوضح المصدر ان شرطة السياحة قامت بطباعة "التسعيرة" وتوزيعها ونشرها بانحاء المنطقة الاثرية باللغتين العربية والانجليزية لمنع تعرض الزائر للخداع او المغالاة في الاسعار من الخيالة .