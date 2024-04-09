الزراعة: "حماية الأراضي" تتابع منع التعديات.. ومحطات الغربلة تجهز تقاوي القطن

تواجد العاملون والمهندسون بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا في مقر أعمالهم ، وفي الحقول لمتابعة حصاد المحاصيل الشتوية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال إجازة عيد الفطر المبارك ، وخلال وقفة العيد وأول ايام الاجازة .

كما تواجد الأساتذة والباحثون بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله بالدقي والموانئ وفروعه بالمحافظات لتقديم الخدمات للعملاء والمواطنين مع استمرار العمل على مدار اليوم وطوال إجازة عيد الفطر .

وفي سياق متصل قامت محطات الغربلة بإعداد وتجهيز تقاوى القطن في المحطات التابعة للإدارة المركزية لانتاج التقاوي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من الزراعة في محافظات الصعيد وتواصل المحطات إعداد وتوزيع تقاوى بذرة القطن من أساس ومعتمد لمحافظات الوجه البحرى لمختلف الأصناف، تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة بتوزيع التقاوى على المزراعين مبكرا وقبل موسم الزراعة بوقت مناسب .

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجيهاته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين.