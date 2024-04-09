من تعاطي المخدرات لحفظ القرآن.. عمر عنتر: كنت ميت وكتاب الله أحياني

ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، مقولة جسدها " عمر عنتر " ابن قرية عواجة بمركز ديروط في أسيوط ظل لسنوات يرتكب المعاصى وتناول المحرمات حتى أن ضاقت به الدنيا ولكن كانت رحمة الله واسعة وتكون نقطة البداية على طريق الهداية وتتحول حياته من شرب المواد المخدرة الى الالتزام وأداء الصلاة في وقتها وحفظ القران الكريم كاملا .



قال عمر عنتر نادي "كنت تاركا لفرائض الله لم أكن أصلي وبشرب السجائر والمواد المخدرة كنت متمسك بالدنيا وحب الدنيا ولم أكن أفكر لحظة في الآخرة حتى إنني كنت ارتكب معاصي كثيرة وكانت نقطة التحول بالنسبة لي عندما ابتلاني الله بان خسرت كل أموالي في الزراعة وتراكمت علي الديون وضاق صدري ولكن صبرت على الابتلاء ومن وقتها جلست مع نفسي أفكر في حالي وما حدث لي وهداني الله إلى الصلاة وكنت ملتزم على أداء فريضة الصلاة ولكن قررت التقرب من الله أكثر كنت ادعوا الله مع كل سجود ان أحفظ القران الكريم وتركت شرب السجائر والمواد المخدرة عندما وجدت راحت قلبي في القرب من الله .



وأضاف : من وقتها قررت ان أحفظ القران الكريم وكنت اذهب إلى الشيخ سعودي مدني محفظ قران بالقرية والذي ساعدني في ذلك وكان دائما يشجعني على حفظ كتاب الله وبعد عام حفظت نصف القران الكريم ودخلت في مسابقة إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية لحفظ نصف القران الكريم وحصلت على المركز الأول وكان ذلك دافعا لي حتى ان استكمل حفظ القران الكريم كاملا وبعد عام حفظت القران كاملا ودخلت مسابقة الجمعية هذا العام وحصلت على المركز الأول .



وأشار عمر قائلا : كنت بحفظ القران أثناء عملي في الزراعات كنت استغل وقت راحتى خلال علي في حفظ القران وكانت عندما تأتي أمامي آيات صعبه عليه فهما كنت اتصل على الشيخ سعودي وكان يصححها معي حتى أتممت حفظه كاملا .



وتابع : قبل ما أحفظ القران الكريم وبعد ما حفظته فرق كبير كالحي والميت رغم كل همومي ولكن اشعر براحه نفسية لقربي من الله وشعرت بقيمتي في الحياة .