رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداً رفيع المستوى من الكنائس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط،وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنائس، وممثلي طوائف الدين المسيحي في محافظة أسيوط؛ لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث استقبل رئيس الجامعة ،الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب ، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها؛ على رأس وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس مطران القوصية، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوى عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتجدد كل عيد، وتتجدد معه أواصر الأخوة والمحبة والمودة، مؤكداَ على أن الأعياد فرصة متجددة تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والترابط بين النسيج المصرى مسلميه وأقباطه، ومناسبة طيبة للتمسك بالمبادئ الدينية النبيلة والقيم الإنسانية السامية، والتي تدعو إلى الترابط والتألف وتعزيز قيم التأخي والتضامن، وتتجلى دوما في أبهى صورها بين جميع أبناء هذا البلد العزيز على مر التاريخ، داعياَ الله تعالى أن يحفظ مصر، وأن يرعى أهلها، وأن يديم عليها أعيادها وانتصارتها، وأن ينعم على شعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه التهنئة إلى الأمتين؛ العربية والإسلامية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك، والذي يأتى تزامناً مع بدء فترة رئاسية جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمال مساعيه في تنمية البلاد وتحقيق مزيد من الإنجازات وطموحات المصريين لمستقبل أفضل ومواجهة كافة التحديات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الشعب المصري نسيج واحد لا يمكن لأحد أن ينال من وحدته وترابطه، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط جامعة أسيوط بالكنيسة، والمبنية على المودة والاحترام؛ لتكون بمثابة السد المنيع في مواجهة الفتن التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة أن نبذل قصاري جهدنا، ونواصل العطاء والعمل بروح الفريق؛ من أجل نهضة وتقدم بلدنا الحبيبة.

ومن جانبهم، أعرب القساوسة وقادة كنائس أسيوط عن سعادتهم بوجودهم داخل رحاب الجامعة، وتقديم التهنئة لأسرة الجامعة؛ ذلك الصرح العلمي و التنويري، وصاحب استراتيجية وطنية تعمل على إرساء وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، واحتضان كافة أطياف المجمتع دون تفرقة فهي مجتمع تنويري ثقافي اجتماعي علمي متكامل.

وثمن الجميع، جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرساء و تعزيز قيم المواطنة، وهو ما نلاحظه اليوم من حالة السلام الاجتماعي، والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري، مسلمين و مسيحيين، وهو ما يجسد نموذجاً متكاملاَ للوحدة الوطنية، مؤكدين على أهمية العمل من أجل صالح البلد، والعمل أن يعم الخير العام على الجميع، الذي أنعم الله به على الدولة المصرية من موارد طبيعة ومقدرات وكوادر بشرية، ويتوجب علينا الحفاظ عليه، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة المصرية مليارات الجنيهات لتطويرها و استغلالها على أفضل نحو لبناء مستقبل مزدهر.

حضر اللقاء من الجامعة، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية، والدكتور وديع مكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، و شوكت صابر أمين الجامعة، و غريب خيري مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات.

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