مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 30.. اعترافات أحمد رزق تكشف الحقيقة

شهدت الحلقة ٣٠ من مسلسل بيت الرفاعي احداث مثيرة حيث يذهب يحيى إلى قسم الشرطة كمحامى عن شقيقه ياسين "أمير كرارة" وينتابهم حالة من القلق بأن يغير فاروق أقواله ووقتها سيستمر ياسين في السجن، ولكن يقابلهما فاروق داخل القسم ويطمئن ياسين ويؤكد له بأنه لن يغير أقواله، حيث إن اعترافات فاروق تجعل ياسين بريئا من كل التهم التي وجهت له.

وشهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى، اعتراف فاروق الرفاعى "أحمد رزق" أمام النيابة بقتله الخادمة نسمة "حنان فكرى" التي كانت تعمل عندهم في المنزل، وكذلك اعترف بقتله عمه محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم" وليس أي أحد آخر وانه مستعد للحساب على كل ما فعله.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.