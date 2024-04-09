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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم مسرح مصر يساندون على ربيع في العرض الخاص لفيلم عالماشى

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم عالماشى

أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، الذي يُعرض في موسم عيد الفطر 2024، في إحدى سينمات الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من نجوم مسرح مصر الذين حرصوا على تهنئة "ربيع" على فيلمه الجديد.

وكان من بين الحضور مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن ومصطفى بسيط ومحمد أنور كما حضر من أبطال الفيلم كل من على ربيع وايه سماحة وكريم عفيفى. 

ونشر ربيع صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع الصور “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “صورة عالماشي من كواليس فيلم عالماشي، فيلم #عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي 2024.. دعواتكم”.

يعبر البوستر عن مضمون الفيلم، والذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.

علي ربيع الفنان على ربيع أفلام على ربيع فيلم عالماشى الفنان كريم عفيفي

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