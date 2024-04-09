كتاليا | إمام عاشور يستقبل مولودته الأولى

أعلن إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي استقباله مولوده الأول وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

ونشر إمام عاشور صورتين له وهو يحمل مولودته التي أطلق عليها اسم كتاليا، وعلق لاعب الأهلي على الصورتين قائلًا: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

وأضاف: 7/4/2024.. الحمدلله رزقنا الله بمولوده اسميناها (كتاليا إمام عاشور ).

وواصل لاعب الأهلي قائلا: الحمدلله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضًا ثاني لقلبي واكرمني بأجمل العطايا.

واختتم إمام عاشور قائلًأ: أسألُ اللهَ العظيم رَبّ العَرشِ العَظيم أن ينبتها نباتًا حَسنًا وأنْ يُبَاركَ لنا فِيها وأن يَرزُقنا بِرّها وأن يجعلها منَ الصالحات الحَافظات لكتَابِه الكَريم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز والمحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد السلام.