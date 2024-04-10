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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خطيب العيد في حضور الرئيس السيسي: المستفاد من رمضان عظيم.. وشعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس.. وعلى المسلم حراسة الطاعة وعدم الغرور

خطيب العيد بمسجد
خطيب العيد بمسجد مصر

خطيب العيد بمسجد مصر

المستفاد من رمضان عظيم بعظم الله جليل بجلال رسول الله

شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس

على المسلم حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة وخطبة العيد، من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر صلاة عيد الفطر 2024، لفيف من القيادات السياسية والدينية، وبدأت شعائر خطبة العيد من مسجد مصر بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ حجاج الهنداوي، وإمامًا السيد عبد الباري من علماء وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة العيد تحت عنوان :"خطبة عيد الفطر المبارك"، مسلطة الضوء على يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الدنيا، ومظاهر البهجة التي يحملها اليوم الأربعاء الأول من شهر شوال وأول أيام العيد للمؤمنين من فرحة عظيمة بما أدوه من طاعة لله ومنه عليهم بصيام شهر رمضان وقيامه.

الرئيس السيسي خلال صلاة عيد الفطر

وقال الشيخ السيد عبدالباري خطيب صلاة العيد بمسجد مصر، إن شمس عيد الفطر تأتي محملة بالآمال والسرور، مبينا أن المستفاد من رمضان عظيم بعظم الله جليل بجلال رسول الله.

ولفت عبدالباري تحت عنوان :"يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الدنيا": هلموا  إلى حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور والعجب في أدائها، والاستمرار والمداومة فعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة.

وبين خطيب العيد أن شعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس ثم يردد قول الله تعالى :"وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ"، موضحًا ضرورة الاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة فهذا حال النبي ومقاله.

وقال إن لزوم الاستقامة بعد الطاعة هو صيانة وحراسة للعبادة، مشيرًا إلى حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي ، رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك ، قال : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم ).

صلاة عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

كما شدد الشيخ السيد عبدالباري خطيب العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن من الدروس المستفادة بعد صيام رمضان المداومة على الطاعة وحراستها، حيث ينبغي على المسلم حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور والعجب في أدائها، والاستمرار والمداومة.

وأكد خطيب العيد بمسجد مصر، حول يوم التكريم وخطبة عيد الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اكلَفوا منَ العمَلِ ما تطيقونَ فإنَّ اللَّهَ لا يملُّ حتَّى تملُّوا وإنَّ أحبَّ العملِ إلى اللَّهِ أدومُهُ وإن قلَّ وَكانَ إذا عمِلَ عملًا أثبتَه”، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل».

وعن أبي عنبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله، قيل: وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه.

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