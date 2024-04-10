حركة القطارات في أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء 10 أبريل لعام 2024، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "قليوب- شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم.