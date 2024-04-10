الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام العيد

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك.



وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد "الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوية سيتجه إلى شرق البلاد"، مشيرة إلى أن فرض الأمطار المتواجدة اليوم خفيفة على السواحل الشرقية في رفح والعريش، وبالنسبة لباقي المحافظات ستشهد استقرار.



وتابعت "الطقس دافئ ونستطيع الاستمتاع بطقس العيد في كافة المحافظات، ومع غياب أشعة الشمس سنشعر البرودة، ومن المقرر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ابتداء من الغد، وهو ما يزيد من فرص الاستمتاع بالمناطق الساحلية"، ناصحة بقائدي السيارات بتوخي الحذر حال القيادة في الصباح الباكر نظرا لتوقع وجود شبورة مائية.



وبالنسبة للملابس المناسبة للطقس الحالي قالت غانم "بلاش ننخدع بالدفء الذي نشهده في ساعات النهار، يجب ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة تجنبا لنزلات البرد"، مجددة التأكيد على أن درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل.

