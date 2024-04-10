"الجمهورية": اليوم عيد.. وعجلة العمل والعطاء لم تتوقف طوال شهر رمضان الكريم

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن شهر رمضان الكريم - شهر الصوم والطاعة والعبادة - مر سريعا، ولم تتوقف فيه عجلة العمل والعطاء، واستمرت الإنجازات في كل المجالات، ولم تتوقف صروح البناء والتنمية طوال الشهر الكريم، فالصوم طاعة، وعمل وعطاء.. قائلة "كل عام وأنتم بخير، اليوم عيد الفطر المبارك".



وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (كل عام وأنتم بخير) - بأن اليوم عيد، يتواصل فيه الإنسان مع الأهل والأحباب والأصدقاء، وتمتد جسور الود والحب والتهاني بين الجميع.



وقالت "انشروا السلام والحب وصلة الأرحام.. طهروا النفوس من كل ضغينة.. واملأوا قلوبكم بالحب.. فخير الناس أنفعهم للناس.. وأقرب الناس إلى الله يوم القيامة أحسنهم خلقا".



واختتمت "الجمهورية" افتتاحية عددها بـ: "كل عام وأنتم جميعا في أسعد حال.. كل عام والأمة العربية والإسلامية وشعب مصر العظيم بألف خير وسلام.. كل عام والرايات المصرية خفاقة عالية وصروح التنمية والقلاع الصناعية تزداد رسوخا وشموخا في كل مكان".