محمد شريف يهنئ متابعيه بعيد الفطر عبر إنستجرام

هنأ اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي ولاعب وهداف النادي الأهلي السابق، متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وشارك محمد شريف صورة له بالجلباب الابيض رفقة ابنه عقب صلاة العيد.

وعلق:"عيد مبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".

أدى مئات المصلين صلاة العيد برحاب جامع عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء، أول أيام شهر شوال 1445، وأول يوم عيد الفطر 2024.

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص

وحرص المصلون على ترديد تكبيرات العيد بصيغتها المصرية، حيث: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".