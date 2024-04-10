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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوزع هدايا العيد على الأطفال الأيتام | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفر الشيخ، والتي تضم 22 طفلا وطفلة.

وقدم لهم التهاني وشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما اطمأن المحافظ على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأطفال، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالباً بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية دعماً لهم.

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