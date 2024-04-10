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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفح التالية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب سحب قواته من خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس مستمرة وانسحاب الجيش جزء من الاستعدادات للمرحلة المقبلة في رفح.

 

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه بعد 6 أشهر من القتال في غزة كان انسحاب الجيش من خان يونس وخفض حدة القتال ضروريا لإنعاش القوات.

 

وأشار إلى أن الجيش أبلغ السياسيين بأنه من غير الممكن تنظيم المجالين الإنساني والجغرافي في رفح دون مغادرة خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر متتالية من القتال في منطقة خان يونس.

 

وبذلك أصبح لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء واحد فقط في قطاع غزة بتعداد 4000 جندي، مقارنة بالفرق الـ 3 التي عملت في القطاع في يناير وكان تعدادها 30 ألف جندي.

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