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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: إعلان نتنياهو تحديد موعد اجتياح رفح البري مجرد تهديد ويغذيه موقفه الهش

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت شبكة CNN نقلًا عن مسئوليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحديد موعد لهجوم بري على رفح، ووصفته بأنه تهديد يغذيه إلى حد كبير الموقف السياسي الهش لنتنياهو في الداخل.

ووفقا لـ CNN، يكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيق التوازن بين هدفه المعلن المتمثل في القضاء على حماس والضغوط الهائلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. 

وبحسب تقدير المسئولين الإسرائيليين، فإن هناك 4 كتائب تابعة لـ حماس لا تزال موجودة في رفح ويجب إخراجها.

وقال المسئولون الأمريكيون لـ CNN: "في السر وصف العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية تصريح نتنياهو بأنه شجاع، وذلك من وجهة النظر الخاصة".

ولكن من وجهة النظر العامة للإدارة الأمريكية، قال المسؤوليين إن كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية شككوا علنًا في إصرار نتنياهو على أن إسرائيل قررت شن هجوم على رفح. 

ووفقا لـ CNN، كرر المسئولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تر أي شيء يشبه خطة شاملة من الإسرائيليين حول كيفية تنفيذ العملية العسكرية في رفح، بما في ذلك نقل غالبية المدنيين الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون مدني إلى خارج رفح.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تطلع على موعد لاجتياح إسرائيلي لرفح، ولا تريد أن ترى أبدا غزوا واسع النطاق للمدينة.

كما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصالهما الهاتفي أمس، أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لاجتياح في رفح.

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