عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اجتياح رفح ليس الطريقة المثلى لمواجهة حماس

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح هي الوسيلة المثلى لمواجهة حماس.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صجفي له في البيت الأبيض، أن واشنطن لديها قنوات اتصال مفتوحة مع الإسرائيليين بشأن رفح، لافتا إلى أن تل أبيب تتفهم الموقف الأمريكي.

وأشار سوليفان إلى أن الأدارة الأمريكية كانت واضحه للغاية بشأن مخاوفها العميقة والدائمة بخصوص عملية عسكرية الإسرائيلية في رفح.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصالهما الهاتفي أمس، أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لاجتياح في رفح.

ووفقا للمصدر المطلع، فإن جالانت أبلغ أوستن أنه سيتعين على إسرائيل تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة قبل اجتياح رفح، وعلى رأسها إخلاء منظم للسكان المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستشكل خطرا كبيرا على المدنيين، لافتا إلى أن واشنطن لديها مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين قبل البدء في عملية عسكرية برفح.

وزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي الاستعداد لاجتياح رفح

نتنياهو يكذب.. جالانت يعلن لنظيره الأمريكي عدم تحديد موعد لاجتياح رفح

حماس رفح العملية العسكرية الإسرائيلية الولايات المتحدة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض واشنطن تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي الاستعداد لاجتياح رفح

نتنياهو يكذب.. جالانت يعلن لنظيره الأمريكي عدم تحديد موعد لاجتياح رفح

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تعلم موعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

نتنياهو: ملتزمون بالقضاء على حماس في رفح ولا توجد قوة بالعالم ستوقفنا

بعد موعد نتنياهو.. إسرائيل تتخذ الخطوة الأولى نحو عملية اجتياح رفح

للهجوم على رفح.. إسرائيل تستعد لشراء 40000 خيمة

ترشيحاتنا

400 جنيه مرة واحدة|تراجع ملحوظ في سعر الذهب قبل العيد وعيار21 مفاجأة

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

خليفة زويل.. باحث مصري يغير خريطة الطاقة في العالم

موعد صلاة العيد بالقاهرة ومحافظات مصر.. وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

مستشار الأمن القومي الأمريكي: موقف حماس من اقتراح التهدئة أقل من مشجع

معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

فيديو

حمادة هلال يطرح "الليلة" الأغنية الرسمية لمسلسل المداح أسطورة العودة

بطولة أحمد فهمى.. مقطع دعائي لفيلم عصابة المكس والعرض في عيد الأضحى

فتحى عبد الوهاب ينافس حمادة هلال على قيادة توك توك.. فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ