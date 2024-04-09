مستشار الأمن القومي الأمريكي: اجتياح رفح ليس الطريقة المثلى لمواجهة حماس

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح هي الوسيلة المثلى لمواجهة حماس.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صجفي له في البيت الأبيض، أن واشنطن لديها قنوات اتصال مفتوحة مع الإسرائيليين بشأن رفح، لافتا إلى أن تل أبيب تتفهم الموقف الأمريكي.

وأشار سوليفان إلى أن الأدارة الأمريكية كانت واضحه للغاية بشأن مخاوفها العميقة والدائمة بخصوص عملية عسكرية الإسرائيلية في رفح.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصالهما الهاتفي أمس، أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لاجتياح في رفح.

ووفقا للمصدر المطلع، فإن جالانت أبلغ أوستن أنه سيتعين على إسرائيل تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة قبل اجتياح رفح، وعلى رأسها إخلاء منظم للسكان المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستشكل خطرا كبيرا على المدنيين، لافتا إلى أن واشنطن لديها مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين قبل البدء في عملية عسكرية برفح.