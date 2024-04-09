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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكذب.. جالانت يعلن لنظيره الأمريكي عدم تحديد موعد لاجتياح رفح

جالانت ونتنياهو
جالانت ونتنياهو

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصالهما الهاتفي أمس، أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لاجتياح في رفح.

ووفقا للمصدر المطلع، فإن جالانت أبلغ أوستن أنه سيتعين على إسرائيل تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة قبل اجتياح رفح، وعلى رأسها إخلاء منظم للسكان المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم تحديد موعد العملية العسكرية لاجتياح رفح والتخلص من حماس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمه ألقاها في فيديو له عبر حسابه على منصة إكس، باجتياح رفح، لافتا إلى أن موعد تنفيذ العملية العسكرية قد تحدد بالفعل.

وقال نتنياهو في الفيديو: "حددت تاريخ لدخول رفح اذا فشلت المفاوضات في وقف إطلاق النار وتبادل الأسري مع حركة حماس".

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