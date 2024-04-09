نتنياهو: ملتزمون بالقضاء على حماس في رفح ولا توجد قوة بالعالم ستوقفنا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل موجودة بسبب قدرتها على الدفاع عن نفسها، وذلك خلال لقائه مع المجندين للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو: سنكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح، لا توجد قوة في العالم ستوقفنا".

وتابع: "أنتم في يوم مصيري للغاية في حياتكم وفي حياة البلاد، هذه الهجمات لم تتوقف منذ أن أنشأنا الدولة، وهذا هو مصير الشعب اليهودي منذ مئات بل آلاف السنين، ما تغير مع قيام الدولة هو قدرتنا على صد هذه الهجمات، أحيانا بثمن باهظ جدا، ولكن بقوة يفهمها العالم كله، لا يحبها دائما، لكننا نعلم أنه بدونها لا وجود لنا".

وأكد نتنياهو أنه لن يكتفي بهزيمة حماس في الحرب، بل أيضا هزيمة ما وصفه بـ"المحور الإيراني"، قائلا: الجميع في الشرق الأوسط وخارجه يجلسون في المدرجات وينظرون إلى من سينتصر في هذا الميدان، إسرائيل أم إيران وحلفاؤها".

وأوضح أن إسرائيل لديها ثلاثة أهداف: الأول إعادة المختطفين، الهدف الثاني القضاء على حماس، الهدف الثالث ضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأشار نتنياهو أيضا إلى أن هناك هدفا رابعا أيضا، في إشارة إلى التهديد الإيراني، وقال "ما يوجد في حماس هو جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا، ومجرد هزيمة حماس هي هزيمة للمحور".