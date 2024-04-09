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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تعلم موعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قدمت تعهدات للولايات المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البريطاني ديفيد كاميرون، أن أكثر من 400 شاحنة دخلت إلى غزة أمس إلى غزة، وهذا أعلى عدد من الشاحنات يدخل القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه يجب إصلاح أنابيب المياه في غزة وتسهيل عمل فرق الإغاثة بالقطاع.

وعلى جانب آخر، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وبخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن ليس لديها موعد للعملية الإسرائيلية المحتملة في رفح والمحادثات مستمرة مع إسرائيل.

وشدد بلينكن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستشكل خطرا كبيرا على المدنيين، لافتا إلى أن واشنطن لديها مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين قبل البدء في عملية عسكرية برفح.

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