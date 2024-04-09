بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، :" نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال بلينكن:" يجب ضمان توزيع المساعدات لغزة لتصل إلى شمال القطاع أيضا".

وأضاف بلينكن: إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة".

ومن جانبه، زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن "واشنطن ليس لديها أدلة تشير إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة".

تأتي تصريحات أوستن على خلفية القضية المستمرة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في أعقاب استئناف قدمته جنوب أفريقيا تؤكد فيه أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.