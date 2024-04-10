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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار صاروخ اعتراضي في جنوبي لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صاروخ اعتراضي انفجر في أجواء الشرقي جنوب لبنان.


وفي وقت سابق؛ أفادت إذاعة النور بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق رشقات رشاشة من موقع مستعمرة المطلة الصهيونية باتجاه أحياء بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف في وقت سابق  تجمعا لجنود إلاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية  حيث أصابت هدفها بدقة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجومًا ناريًا على  ‌‏تموضعٍ لجنود الاحتلال" الإسرائيلي" ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح.

وكان موقع "جل العلام" الإسرائيلي في الجليل الغربي تعرض لإطلاق نار كثيف من لبنان.

واستهدف حزب الله اللبناني تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع "راميا" بقذائف المدفعية. 
 

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