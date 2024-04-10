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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة بالعربي .. فيديو مثير من بنزيما لمتابعيه

بنزيما
بنزيما

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، تهنئة لمتابعيه بعيد الفطر المبارك، من خلال رسالة تحدث فيها باللغة العربية.

ونشر بنزيما مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، وجه فيه رسالة بمناسبة العيد.

وقال بنزيما متحدثًا بالعربية: "السلام عليكم، عيد مبارك للجميع، تقبل الله منا ومنكم".

ويستعد بنزيما مع الاتحاد لمباراة الكلاسيكو ضد الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي غدًا الخميس، ثاني أيام العيد، في أبوظبي.

ويسعى بنزيما للرد على الانتقادات التي طالته طوال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، خصوصًا أنه غاب عن مباريات الهلال الثلاث في مارس الماضي بسبب الإصابة.

وكسر المهاجم الفرنسي المخضرم نحسه التهديفي بعدما سجل ضد الوحدة أول أمس الإثنين في نصف نهائي السوبر السعودي، وهو أول أهدافه في كل البطولات منذ 15 ديسمبر الماضي.

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