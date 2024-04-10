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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة بالغربية بعد توزيع هدايا الرئيس على الأطفال والأهالي عقب صلاة العيد..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهدت محافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة عقب قيام المحافظة بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الأطفال والمصلين عقب أداء صلاة عيد الفطر  في ساحات الصلاة بقرى ومدن المحافظة.

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع الهدايا على الأطفال في ساحة المسجد الأحمدي بطنطا و شوارع المحافظة ، كما قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتوزيع الهدايا في الساحات المختلفة المخصصة لصلاة العيد.

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وأعرب الأطفال والمصلون عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.

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