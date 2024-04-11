مخرج قلع الحجر: موضوعات المسلسل حقيقية ومتواجدة بالمجتمع

حل المخرج حسني صالح، محمد رياض ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي احمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

وكشف المخرج حسني صالح مخرج مسلسل قلع الحجر سبب قلة أعماله بالدراما التلفزيونية.

وقال :" قليل تلاقي عمل يستحق وبُذل به مجهود وله رسالة وهدف، وهناك أعمال ذات قيمة يجب أن نتطرق لها مثل الانتماء للوطن وغيرها».

وأكد المخرج حسني صالح دعمه للوجوه الجديدة، معلقًا: «في جميع أعمالي كنت حريص أقدم الفرصة للوجوه الجديدة والمواهب الشابة».

وتحدث عن مشاركة عمر نجل الفنان محمد رياض في مسلسل قلع الحجر، قائلًا: «ابن الوز أكتر من عوام وعمر محمد رياض مفاجئة بيصدمني صدمات شوفتها في نجوم كبار والأخلاق اللي في النجوم العظماء وجدتها به وموجودة في البعض من الجيل الذي ينتمي له عمر».

وقال المخرج حسني صالح عن الفنانة ندى ماهر التي قدمت شخصية كرمان: «هدية ومنحة من ربنا ليا ووجودها في العمل قدري وباقي نجوم وأبطال العمل قدموا سيموفنية».

وأشار إلى أن الموضوع والأحداث في مسلسل قلع الحجر حقيقية وموجودة، ويطالب الكثيرون تغييرها والقضاء عليها، مضيفًا: «أطالب العقول تناشد ذاتها من الأخطار بسبب هذه المعتقدات المتشددة في الصعيد وأتمنى أن يكون للمسلسل تأثير إيجابي».