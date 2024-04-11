عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج قلع الحجر: موضوعات المسلسل حقيقية ومتواجدة بالمجتمع

صدى البلد

حل المخرج حسني صالح، محمد رياض ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي احمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

محمد رياض: الدراما المصرية في 2024 قادرة على المنافسة عالميا

سر تفضيل محمد رياض لتجسيد أدوار الشر .. فيديو

 

وكشف المخرج حسني صالح مخرج مسلسل قلع الحجر سبب قلة أعماله بالدراما التلفزيونية. 

 

وقال :" قليل تلاقي عمل يستحق وبُذل به مجهود وله رسالة وهدف، وهناك أعمال ذات قيمة يجب أن نتطرق لها مثل الانتماء للوطن وغيرها». 

 

وأكد المخرج حسني صالح دعمه للوجوه الجديدة، معلقًا: «في جميع أعمالي كنت حريص أقدم الفرصة للوجوه الجديدة والمواهب الشابة». 

 

وتحدث عن مشاركة عمر نجل الفنان محمد رياض في مسلسل قلع الحجر، قائلًا: «ابن الوز أكتر من عوام وعمر محمد رياض مفاجئة بيصدمني صدمات شوفتها في نجوم كبار والأخلاق اللي في النجوم العظماء وجدتها به وموجودة في البعض من الجيل الذي ينتمي له عمر». 

 

وقال المخرج حسني صالح عن الفنانة ندى ماهر التي قدمت شخصية كرمان: «هدية ومنحة من ربنا ليا ووجودها في العمل قدري وباقي نجوم وأبطال العمل قدموا سيموفنية». 

 

وأشار إلى أن الموضوع والأحداث في مسلسل قلع الحجر حقيقية وموجودة، ويطالب الكثيرون تغييرها والقضاء عليها، مضيفًا: «أطالب العقول تناشد ذاتها من الأخطار بسبب هذه المعتقدات المتشددة في الصعيد وأتمنى أن يكون للمسلسل تأثير إيجابي». 

حسني صالح قلع الحجر رمضان دراما رمضان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

ترشيحاتنا

دعاء ثاني أيام عيد الفطر.. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم

فى اجازة العيد .. استخرج تصريح العمل وانت فى بيتك

بعد الهزيمة الانتخابية.. رئيس وزراء كوريا الجنوبية ومسؤولون يعرضون استقالتهم

السكة الحديد تشغل قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة غدًا

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

وش السعد..محمد إمام يتغزل في مي عز الدين بعد ظهورها خلال "كوبرا"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فستان مكشوف .. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ