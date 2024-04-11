مفيش احترام .. خالد الغندور يطرح سؤالا مثير للجدل بشأن الدوري الممتاز

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مجرد سؤال هو دوري الأبطال الأفريقي و الكونفدرالية و السوبر ليج اهم من الدوري المصري وانتظامه وهل ده في مصر فقط ولا في كل أفريقيا وأوروبا لا يحترمون دوريهم”.

وكان الإعلامي خالد الغندور شارك منشور سابق، وكتب: "اتمني ان بعد رمضان حنفية المجاري اللي علي السوشيال ميديا ما ترجعش بسرعة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.