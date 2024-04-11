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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 9 حالات من الغرق وتسليم 17 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر

راس البر
راس البر

استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أول أيام العيد وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة.

تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور وبالونات ،كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال فترة اجازة العيد حتى يوم السبت القادم ، إلى أن يتم توقف التشغيل والاستئناف فى ١ مايو ٢٠٢٤ مع بداية موسم صيف ٢٠٢٤ .

وتم تمهيد الشاطئ ووضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم ١٧ طفلا تائها الى ذويهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك. 

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