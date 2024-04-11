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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

السكتات الدماغية تشكل خطرا أكبر على السيدات

صدى البلد

تصنف السكتة الدماغية كسبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، مع اختلاف تأثيرها بشكل كبير بين الرجال والنساء ، ففي الولايات المتحدة ، تعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي الثالث لوفاة النساء ، مقارنة بالخامس للرجال .. يشير هذا التفاوت إلى قلق ملح على الصحة العامة ، مما يؤكد الحاجة إلى فهم أعمق لمخاطر السكتة الدماغية التي تنفرد بها النساء .


في هذا الصدد ، سلطت الدكتورة " بارنيت جربوال" ، المتخصصة في أمراض الأعصاب الوعائية فى كلية الطب جامعة " موسكو" ، فى مقال مراجعة فى مجلة " السكتة الدماغية و الأمراض الدماغية الوعائية "، الضوء على الحاجة الملحة لسد الفجوة المعرفية في هذا المجال .. مؤكدة ، على تعقيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء ، والذي لا يمكن أن يعزى فقط إلى عمرهن الأطول .. تأتي السكتات الدماغية في نوعين رئيسيين : الإقفارية ، الناتجة عن جلطات الدم أو الحطام الذي يسد الأوعية المؤدية إلى الدماغ ، والنزفية ، الناتجة عن انفجار الأوعية الدموية في الدماغ أو تسربها .. كلا النوعين يحرمان الدماغ من الأكسجين والمواد المغذية الضرورية ، لكنهما يمثلان تحديات فريدة في الوقاية والعلاج.


من خلال الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد ، حددت "جروبال" وفريقها البحثى أنماطا مميزة في عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين الجنسين .. في حين أن ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري والتدخين و إتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر المعترف بها للجميع ، فإن هذه الحالات غالبا ما تشكل خطرا أكبر للسكتة الدماغية على النساء مع تقدمهن في العمر .. من المثير للإهتمام ، وفق الباحثين ، أن النساء يبدون أكثر عرضة لإرتفاع ضغط الدم ، وهو أهم عامل خطر قابل للتغيير للسكتة الدماغية .. كشفت دراسة أجريت عام 2019 أن خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية يتصاعد أكثر مع ارتفاع مستويات ضغط الدم مقارنة بالرجال .. تساهم عوامل مثل توقيت البلوغ ، والبدء المبكر لإنقطاع الطمث ، والحمل ، والعلاجات الهرمونية في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء. يلاحظ جريوال بشكل خاص مخاطر السكتة الدماغية طويلة المدى المرتبطة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم المرتبطة بالحمل .. مثل هذه الحالات لا تزيد من المخاطر أثناء الحمل فحسب ، بل تشير أيضا إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في وقت لاحق من الحياة .


إدراكا لهذه المخاطر الفريدة ، تدعو " جريوال" إلى تعليم أكثر تخصيصا ومتابعة طبية للنساء .. من خلال التركيز على الإكتشاف المبكر والعلاج ، خاصة بالنسبة للحالات التي تمر بها أثناء الحمل ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحسين النتائج بشكل كبير للنساء .. مع استمرار فريق البحث في استكشاف الفروق الدقيقة لعوامل خطر السكتة الدماغية ، فإن عملهم المستمر أمر بالغ الأهمية .. أوضح الباحثون إن الخوض في الأسباب غير التقليدية للسكتة الدماغية وكيف تؤثر على النساء بشكل مختلف يمكن أن يمهد الطريق لطرق الوقاية المبتكرة ، مما يؤدي في النهاية إلى إنقاذ الأرواح وتحسين نوعية الحياة للنساء المعرضات لخطر هذه الحالة المدمرة.

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