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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: فتح أسواق كندا والمغرب أمام البطاطس والفراولة المصرية

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح اسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبي.

جاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه "القصير" من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربى أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.

كما أفاد التقرير ايضا نجاح الحجر في  فتح السوق الكندى أمام صادرات مصر من الفراوله الطازجة لأول مرة ‎حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندى الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

وتابع “جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة”.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى .

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

الزراعة وزير الزراعة البطاطس الفروالة

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