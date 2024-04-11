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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور ينشر موعد نهائي دوري المحترفين لليد بين الزمالك والأهلي

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة نهائي دوري المحترفين بين الزمالك والاهلي  أيام 17 و21 و24 مايو المقبل.

وكتب خالد الغندور "#عاجـــــــــــل الاتحاد المصري لكرة اليد يعلن إقامة نهائي دوري المحترفين بين الزمالك والاهلي  أيام 17 و21 و24 مايو المقبل يقام النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب ".

 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة دوري NILE.

موعد مباراة الأهلي وزد في دوري NILE

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وزد في تمام السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري NILE.

يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر لتحسين النتائج على المستوى المحلي، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادله مع إنبي بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي.

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