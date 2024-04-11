عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى بشأن نقص الخدمات بعيد الفطر

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أول وثان أيام عيد الفطر المبارك .


وصرح محافظ القاهرة اليوم بأن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .


وأشار عبد العال الى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوي المحافظة فى مواقعها، لافتا إلى أن كافة الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد .


وأوضح عبد العال أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك ، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.


وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين.


وأشار محافظ القاهرة إلى تكثيف حملات الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها ، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية و التأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

رئيس الإذاعة لـ صدى البلد: إيقاف الشيخ السلكاوي لمدة عام..وبحث منعه نهائيًا لتكرار الأخطاء

ترشيحاتنا

الأمن الفيدرالي الروسي: القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا

إنقاذ شاب من الغرق في حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

أول تعليق من روسيا على الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعال المستمر علامة على مرض خطير

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ