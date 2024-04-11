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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. جيش الاحتلال إسرائيلي يعلن اغتياله ناصر يعقوب القيادي في حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال عضو في الجناح العسكري لحركة حماس يشرف على تمويل النشاط العسكري للحركة في رفح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له عبر حسابه على منصة إكس، إن القوات الإسرائيلية باشتراك مع الشاباك قضوا على ناصر يعقوب جابر ناصر القادي في في الزراع العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" في رفح.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ناصر كان المسؤول عن التمويل للأنشطة العسكرية لحركة حماس وقام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات خلال شهر ديسمبر الماضي لصالح الأنشطة العسكرية.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه، أنه بعد أن داهمت القوات الموقع الذي كان به ناصر، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الموقع ودمرته.

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