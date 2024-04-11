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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يحيل مدير مستشفى الخصوص للتحقيق لسوء الإشراف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية زيارة مرورية مفاجئة لمستشفى الخصوص المركزي، وتلاحظ تغيب أكثر من نصف القوى البشرية من الفريق الطبي النوباتجي، وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مدير المستشفى وعلى الفور قرر وكيل وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق العاجل، وإحالة مدير المستشفى للتحقيق لضعف الإشراف.

كما تلاحظ أثناء المرور عدم وجود مدير مناوب للمستشفى، ووجه وكيل الوزارة بسرعة تنظيف المستشفى والحفاظ علي مستوى النظافة العامة بها، كما تأكد من تواجد أدوية الطوارئ.

وقرر وكيل الوزارة تكليف مدير إدارة المستشفيات بمتابعة نوباتجية بالمستشفى، وإعادة توزيع القوى البشرية بالمستشفى، ومحاولة الاستغلال الأمثل لها في أماكن أخرى بما بتناسب مع صالح العمل.

وفي إطار آخر تفقد وكيل الوزارة مركز طبي الخصوص، وتأكد من تواجد الطبيب النوباتجي، وتواجد الطاقم الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل، بالإضافة إلى توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وانتظام سير العمل داخل مكتب الصحة، من تسجيل للمواليد والوفيات.
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