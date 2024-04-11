صوت شاروخان في كل أفلامه.. من هو شبيه مبارك أشهر مطرب هندي؟

الرئيس محمد حسني مبارك يقف أمام ميكروفون ويغني اللغة الهندية.. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبيه الرئيس المصري الراحل.

ربما لا يعرف المصريون معلومات عنه او مسيرته الفنية، لكنهم ارتبطوا بصوته لمدة تزيد عن 40 عاما.

من هو شبيه الرئيس حسني مبارك الهندي، وعلاقته بالممثل شاروخان ؟