ضبط تاجريّ مخدرات بـ 190 فرش حشيش في حملة أمنية مكبرة بالغربية

تمكنت مباحث الغربية اليوم من ضبط ضبط تاجرين بحوزتهما 190 فرش حشيش في حملة أمنية مكبرة بمنطقة سيجر بطنطا .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتوافر معلومات لدي ضباط مباحث القسم حول تاجرين يروجا للبيع المواد المخدرة بنطاق منطقة سيجر بدائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.



وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط كل من "م.ن"و"ه.ب" تاجري مخدرات وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.