عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجريّ مخدرات بـ 190 فرش حشيش في حملة أمنية مكبرة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الغربية اليوم من ضبط ضبط تاجرين بحوزتهما 190 فرش حشيش في حملة أمنية مكبرة بمنطقة سيجر بطنطا .

والد طالب جامعة طنطا: ابني كان بيدافع عن فتاة لسرقة موبايلها من زميلها


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتوافر معلومات لدي ضباط مباحث القسم حول تاجرين يروجا للبيع المواد المخدرة بنطاق منطقة سيجر بدائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

ثاني أيام عيد الفطر.. محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة للنظافة والإشغالات بالمحلة الكبرى


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط كل من "م.ن"و"ه.ب" تاجري مخدرات وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأ الاجراء الإجراءات الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الاجهزة الأمن الامنية البح الامني الام الأجهزة الامنية أحداث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بعيد الفطر

ترشيحاتنا

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجاربها لمكافحة الإدمان

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

روسيا: نتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

الاستعلام مجانا بهذه البنوك.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من ATM في عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

ميار الغيطي تستعرض جمالها بإطلالة لافتة

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ