ثاني أيام عيد الفطر.. محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة للنظافة والإشغالات بالمحلة الكبرى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، ورفع الإشغالات وأعمال النظافة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الشوارع بمدينة المحلة الكبرى (شكري القوتلي، شارع بور سعيد، شارع الوحدة العربية ،شارع عمار بن ياسر، شارع محب،منطقة الشعبية، شارع البحر،شارع سكة زفتى، كورنيش المحلة، شارع الشامي، الرجبي،المستشار، محيط الموقف الجديد ، شارع الترعة)، وذلك بحضور المحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة .

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد. و شدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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