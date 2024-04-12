مندوب مصر بالأمم المتحدة بجنيف يبحث التعاون المستقبلي مع التحالف الدولي لحماية التراث

استقبل السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، فاليري فريلاند، المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف".



واستعرض "فريلاند" خلال اللقاء دور التحالف كمنظمة دولية توفر الحماية وإعادة التأهيل للتراث في مناطق النزاع وحالات ما بعد النزاع، وكذا مشروعات التحالف الحالية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي تستهدف حماية تراث غزة.

كما تناول اللقاء أيضًا أفق التعاون المستقبلي مع مصر.

وتعد "ألف" منظمة دولية تأسست عام 2017 بمبادرة من كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وتضم حاليًا ثمانية دول أعضاء بالإضافة إلى عدد من الشركاء من القطاع الخاص.