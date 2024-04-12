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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلا شيحة تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام بـ«سيلفي المرآة» |شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

خطفت الفنانة حلا شيحة أنظار متابعيها في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت حلا شيحة بإطلالة ملفتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، واعتمدت مكياجاً ناعماً واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وتتميز حلا شيحة، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وجمالها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة مجموعة من الفنانين، منهم: خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال حلا شيحة

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، هو فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني، وعرض العمل عام 2021، وشارك فيه كلا من: ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم "مش أنا" حول حسن الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٢٥٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٢٨٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٤١١_٠٩٢٨٠٧

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