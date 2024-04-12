بالأسود الجريء.. رولين القاسم تستعرض أنوثتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة رولين القاسم متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت رولين مجموعة من الصور، عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية بفستان أسود قصير ومكشوف.

جدير بالذكر أن رولين ولدت لأب فلسطيني أردني وأم مصرية، وتعيش في مصر وحصلت على الجنسية المصرية، وتعمل ممثلة، حيث تخرجت في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

علاقة رولين قاسم بالوسط الفني :

شاركت رولين القاسم في عدد من الأعمال الدرامية، حيث قدمت شخصية «صافي عبد المولي» تاجرة المخدرات في مسلسل « لما كنا صغيرين»، من بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي، ويعد هذا الدور هو الاكبر مساحة في أعمالها الفنية، كما شاركت في مسلسلات «سرايا عابدين، لدينا أقوال أخرى، سجن النسا، مريم ، بالاضافة الي مسلسل لدينا اقوال اخري مع الفنانة يسرا .

ولم تشارك رولين قاسم مؤخرا في اي اعمال فنية ولكنها عادت خلال الفترة الماضية بعدد من الفيديوهات مع صديقاتها وحصدت علي مشاهدات عالية .