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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغانيها “حاولت اغير” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروجت بلقيس فتحي لأغنية "حاولت أغير" أغنية جديدة لـ بلقيس فتحي عبر موقع إكس خلال الساعات الماضية ، والأغنية من كلمات تركي المشيقح، ألحان: عيسى العوهلي و توزيع: مروان.

وعلى صعيد آخر، تحتفل بلقيس بعيد الفطر في القاهرة مع جمهوها المصري، ضمن حفل تحييه في 13 أبريل في القاهرة.

وكتبت بلقيس من خلال حسابها الرسمي عبر موقع X : حفل العيد في القاهرة  متحمسة ألاقيكم في وحدة من أفخم الأماكن الجديدة في مصر وحنغني بصوت عالي ونولعها طبعا وانتو عارفين الباقي 13 موعدنا واذا مو اقوى حفل راح يصير".

يذكر أن بلقيس قدمت في رمضان 2024 "شكون كان يقول" هو عنوان جينيريك المسلسل الرمضاني المغربي "بين لقصور" والذي غنته بصوتها. 

في أجواء مليئة بالافراح، وبمناسبة  أعياد الميلاد والعام الجديد، أحيي نجوم الخليج بلقيس فتحي اصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي حفل مميزة ليلة رأس السنة الماضية.

واختار الثلاثي مصر للاحتفال بالعام الجديد وتحديدا باحدي فنادق القاهرة 

وكانت هذه الحفلة هي الاولي لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "الف روح " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

 

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