جامعة بنها تحصل على تمويل مشروعين للتخرج من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

لطلاب هندسة بنها وشبرا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فوز فريقين من طلاب السنوات النهائية من كليتي الهندسة ببنها وشبرا بتمويل لمشروعات التخرج من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي ضمن مسابقة مشروعات التخرج لدعم ريادة الأعمال واشار أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي يتضمن أحد محاورها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ، بتمويل 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وقال الدكتور السيد علي عميد كلية هندسة بنها أن مشروع فريق طلاب الكلية يهدف الى بناء هيكل روبوت ذكي لتأهيل مرضى الشلل النصفي ومساعدتهم على المشي باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه أضاف الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية هندسة شبرا أن المشروع المقدم من الفريق الطلابي بالكلية يهدف الى التخفيف من التحديات التي تواجهها المركبات الطارئة كالاسعاف والمطافي والنجدة وخدمات الطوارئ وغيرها اثناء حركة المرور الكثيفة بالمدن المزدحمة وضمان اولوية المرور لهذه المركبات مما يضمن وصولها السريعة والأمن لوجهتها مما يساعد على إنقاذ الأرواح والممتلكات بسرعة وذلك باستخدام تقنية الاتصال V2X ، حيث يقوم النظام بتحليل حركة المرور الفعلية في المدينة ويحدد الطريق الأمثل للمركبة الطارئة بما يضمن لها رحلة سريعة وآمنة.

وجاء الفريق الأول كالتالى : تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور نادر عبدالوهاب أحمد منصور الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها والمهندسة نادين محمد الحداد معيدة بقسم الهندسة الميكانيكية ويقوم بتنفيذ المشروع الطلاب الآتية أسماؤهم: مصطفي أشرف جودة ومحمود مرسي عبدالله ومحمود هشام محمود عفيفي ومحمود صبري عزيز ومصطفى السيد محمد الليثي ومصطفي سليمان عبدربه ومحمود عاطف احمد عوض.

بينما جاء الفريق الثانى تحت اشراف: الدكتورة لمياء الرفاعي ، والدكتور مى سلامة وطلاب برنامج الاتصالات والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة وهم إيريني مدحت عزت وسندس جمال الدين رشاد وسلمى هاني جودة وخلود منتصر عبدالنبي وسلمى هاني جودة وعمر صابر عبدالعليم.