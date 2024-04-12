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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

غلق كلي لمحور العبور ونفق الملك الصالح.. تفاصيل الحالة المرورية ثالث أيام العيد

صدى البلد

شهد اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر، هدوء تاما علي كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات علي مدار اليوم الكامل. 

وقال اللواء أحمد هشام الخبير المروري انه يتم تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية نظرا لتوجه المواطنين ذهابا وايابا إلي المحافظات الآخري موطنهم  الأصلي والمحافظات الساحلية لقضاء إجازة عيد الفطر حيث تم تعزيز الطرق السريعة بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية والدفع الرباعي والرادارات للتأكد من إلتزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور.

وقال هشام إنه تم تعزيز المتنزهات والمولات والكافيتريات بالخدمات المرورية لمنع الانتظار الخاطيء والوقوف في الممنوع وإرشاد قائدي السيارات إلي ساحات الانتظار البديلة.

وأضاف أنه تم إجراء غلق كلي لمحور العبور في الاتجاهين لمدة 6 أيام نظرا لأعمال تطوير ورفع وتوسعة المحور وتنفيذ منطقة الأعمال والتي تشمل امتداد محور محمد نجيب وصولا لطريق القطامية القديم مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية بتلك المنطقة اتجاه محور محمد نجيب وغلق كلي لمسطح نفق الملك الصالح لمدة 4 أيام للقادم من شارع صلاح سالم اتجاه محور الكورنيش بالإضافة إلي استقطاع عرضي بجوار الرصيف الايمن بمحور صلاح سالم بنفس الاتجاه بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولا إلي نفق الملك الصالح، نظرا للأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق الملك الصالح. 

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