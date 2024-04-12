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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هنيئا لهؤلاء الـ10 في رمضان.. خطيب المسجد الحرام: اشكروا نعمة الله عليكم

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ،  إمام وخطيب المسجد الحرام: هنيئاً لمن صام وقام رمضان ايماناً واحتساباً، وهنيئاً لمن أتحفهم المولى بكرامة الأنس وحلاوة مناجاته .

هنيئا لهؤلاء

وأضاف  " الجهني " خلال خطبة الجمعة الأولى من شوال اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة:   وهنيئاً لمن تخلى عن الأوزار وتطهر من السيئات واجتنب القيل والقال والإثم المبين ، وهنيئاً للذين أطاعوا ربهم وعظموا شهرهم ، وأخلصوا العمل لخالقهم ، ناصحًا المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه.

وأوصى: أطيعوا الله تعالى فيما أمر ، واجتنبوا ما نهى عنه وزجر ، واشكروا نعمة الله عليكم ، وما ساقه من فيض جوده إليكم ، حيث وفقكم لصيام رمضان وقيامه ، وبلغكم المنى بكمال عدته وختامه ، واستقيموا على طاعته في كل زمان ومكان ، ولا تكدروا بعد رمضان ما صفي لكم من أعمال صالحة في رمضان من الخير والإحسان .

وتابع: وتعودوا من بعد إلى الإساءة وطاعة الشيطان ، وملابسة الفسوق والعصيان ، فإفساد الأعمال بعد إصلاحها دليل على مفسدها بالطرد والحرمان والرد والخذلان ، فإن رب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور وهو يكره أن يعصى في أي زمان كان فاستحيوا من الله وراقبوه ، فإنه يراكم ويعلم سركم وجهركم .

من هدي النبي

وأفاد بأن من هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المداومة على الأعمال الصالحة فعن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته ، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . رواه مسلم .

واستشهد بما ورد عن مسروق قال : سُئِلت عائشة رضي الله عنها ، أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قالت : الدائم، وكانت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول ( لو نشر لي أبواي ما تركتهن )، مبيناً أنه بذلك ينال العبد محبة الله تعالى وولايته.

ودلل بما قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) الآية 222 من سورة البقرة، وبين العلامة السعدي رحمه الله أن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام ، منوهًا بأن هذه الليالي والأيام والشهور والأعوام كلها مقادير للآجال ، ومواقيت للأعمال ، تسير بكم إلى الآجال سيراً حثيثاً ، وتستودع من أعمالكم ما كان طيباً وخبيثاً فهي خزائن أعمالكم ، ومستودعات عمالكم ، فأودعوها ما يشهد لكم .

وأوضح أن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ورفع درجاتهم وتعظيم شأنهم بين الأمم أن منّ عليهم بتتابع الخيرات والحسنات ومن ذلك أن شرع لهم صيام ست من شوال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) .

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني خطبة الجمعة من المسجد الحرام هنيئا لهؤلاء من هدي النبي

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