لطلاب الجامعات والمدارس.. أطعمة لتعزيز الذاكرة وتقويتها

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس وأستاذ المناعة، إن شرب القهوة أمر خاطئ للغاية لأنه يضغط على المخ من خلال السهر لأوقات طويلة ويؤثر على تركيز الطالب في النهار.

وأكد خالد أبو شنب، أن الإفراط في المنبهات له أضرار كثير على الصحة، ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي باستمرار خلال فترة الامتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

وأضاف أستاذ المناعة، لـ"صدى البلد"، أنه عند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلى أن الكافيين يساعد على السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الامتحان أو المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وأوضح أن “القهوة قد تساعد على الانتباه للمعلومات التي تتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل، ولكن لا ننصح بالإفراط في شرب المنبهات”.

وأشار خالد أبو شنب إلى أن التغذية السليمة مهمة للغاية خلال فترة الامتحانات، لذلك قدم عدة نصائح لتقوية المناعة للحصول على صحة أفضل:

- الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

- الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم، كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

لذلك قدم الدكتور خالد ابو شنب أطعمة لتقوية الذاكرة في الامتحانات وتزيد التركيز أثناء المذاكرة.

الشيكولاتة الداكنة



تعزز الشيكولاتة الداكنة من تدفق الدم بالمُخ، وهو ما يجعلها في مقدمة الأغذية المهمة التي تساعد على التركيز وتقوّي الذاكرة، وينصح خبراء التغذية بإضافة الشيكولاتة الداكنة لوجباتنا بشكل يومي من أجل تعزيز قدرة المُخ على أداء مهامه، وينصحون بتناولها في أثناء فترة الامتحانات دون إفراط.

سمك السلمون

سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الهيستامين، ولهذا يجب الحرص على تناول سمك السلمون لتقوية الذاكرة بشكل أفضل قبل الامتحانات.



الباذنجان

الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

البنجر.. محارب الزهايمر



حسب أبحاث أمريكية فإن البنجر من الأطعمة التي تتميز بفوائد كبيرة بخصوص تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها مع التقدم في العمر، وذكرت الأبحاث أن إدخال البنجر في الأنظمة الغذائية بشكل يومي يعزز من القدرة على التركيز، وهو ما ينصح به الأطباء الطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.

التفاح



التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد، حيث إنه يساعد على تحسين عمل الناقلات العصبية في الدماغ مما يقوي الذاكرة.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك، ومن أهم المكسرات التي يجب تناولها لزيادة التركيز في الدراسة اللوز والبندق والكاجو وعين الجمل.

البيض

تناول البيض على وجبة الإفطار يساعد على زيادة التركيز، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب6 و ب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز، حيث إن فيتامين ب12 يدخل في تركيب المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ، إضافة إلى الكولين والذي يعتبر من النواقل العصبية التي تساعد على تعزيز الذاكرة وتقويتها.