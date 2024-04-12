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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذهب وفلوس.. سقوط خفير سرق خزينة مالك مطعم بالشيخ زايد

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغة سرقة خزينة من منزل صاحب مطعم بمدينة الشيخ زايد حيث تبين ان الخفير وراء ارتكاب الجريمة واستولى على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية. 

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط خفير خصوصي - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية - 3 جوازات سفر، من داخل مسكن مالك مطعم. 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك وكسر الخزينة باستخدام أجنة، كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، وتم ضُبطه والمسروقات. 

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